No a un’immagine distorta dell’isola, la Sardegna non è solo Costa Smeralda. A ribadirlo è Confcommercio sud Sardegna Fipe. “Nell’isola – spiega il presidente Emanuele Frongia – ci sono molte altre località a vocazione turistica dove arrivano persone da tutta Italia e tutta Europa, in cui, però, non si è affatto verificata la situazione di emergenza oggi oggetto delle cronache”.

Infatti, spiega l’associazione: “la ragione per cui il contagio non si è diffuso è che, contrariamente a quanto è stato affermato nelle ultime settimane, nella gran parte dell’isola, gli imprenditori, anche con grandi sacrifici economici, hanno adottato tutte le misure necessarie al contenimento del contagio, e si sono assunti il compito di assicurarsi che le regole venissero rispettate da tutti, dipendenti ed utenti compresi Questo vale (ci teniamo a precisarlo) anche per molti imprenditori del Nord Sardegna e della Costa Smeralda stessa: anche lì, infatti, la maggior parte dei gestori ha rispettato scrupolosamente le regole”.

E quella che sta apparendo in questi giorni – sostiene Confcommercio – non è la vera immagine della Sardegna. “Immagine che arreca un gravissimo danno ad un settore che è già stato messo fortemente in crisi dalla pandemia in corso, e che ora non può permettersi di scontare le colpe di pochi irresponsabili (imprenditori e turisti), che hanno trattato la nostra isola come un luogo in cui ‘dimenticare’, a discapito dei più, l’emergenza sanitaria in atto”