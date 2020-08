“Si tratta di una ragazza che sta bene e che è in quarantena da oltre una settimana”. Lo scrive il sindaco di Orroli Antonio Orgiana, certificando il primo caso di coronavirus a Orroli.

“Non ha avuto contatti con persone di Orroli – si legge nella nota del primo cittadino – se non con la stessa famiglia. Tutta la famiglia ha fatto il tampone un genitore è negativo, la mamma ed il fratello attendono il risultato. Nessuno di loro ha avuto sintomi. Non allarmiamoci restiamo calmi e rispettiamo le regole. Chiunque pensa di essere stato a contatto con persone contagiate è invitato a comunicare con il proprio medico di fiducia per la richiesta del tampone”.

“Indossate la mascherina – conclude il sindaco – mantenete le distanze, evitate gli assembramenti, lavate spesso le mani e misurate la temperatura. Pensate positivamente perché i risultati di Nurri sono rassicuranti. 6 contagiati su 90 e’ una percentuale bassissima. Attendiamo i risultati di ieri perché altri 60 hanno fatto il tampone. Con l’onestà, la sincerità e l’altruismo vinceremo anche questa battaglia”.

