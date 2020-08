Dopo l’ondata di caldo di Agosto, con temperature oltre i 30 gradi, la fine del mese di agosto vedrà un drastico peggioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di temporali e pioggia. Ad annunciarlo sono gli esperti meteorologi, che prevedono una fase di intenso maltempo che raggiungerà anche la Sardegna. Sono i segnali tangibili di un invecchiamento progressivo della stagione estiva che sarà sempre più in difficoltà dai prossimi giorni.

Gli ingredienti ci sono tutti per un avvio anticipato dell’autunno meteorologico che inizierebbe ufficialmente il 1° settembre: a partire dalla notte di oggi in Sardegna si prevede un cambio delle condizioni meteo, con instabilità e cielo coperto da nuvole per tutta la giornata di domenica.

La perturbazione si accompagnerà a forti venti provenienti da nord e a un generale aumento del moto ondoso che vedrà alcuni bacini addirittura agitati con locali burrasche al largo.

Sempre domenica nell’Isola le temperature subiranno un calo, mentre già da lunedì la settimana si aprirà all’insegna del maltempo per alcuni angoli dell’Isola. Fin dal mattino dovremo fare i conti con forti temporali e con rischio di nubifragi sui comparti meridionali della Sardegna come Medio Campidano e il Golfo Degli Angeli. Instabilità generale anche per Sassari e le zone centrali del Nuorese.

