Si è tuffato in mare per rinfrescarsi, ma si è sentito male ed è annegato. Tragedia nel primo pomeriggio a Villasimius, un turista polacco di 39 anni è morto. L’uomo si trovava con i familiari nella spiaggia di Porto Giunco.

Ha deciso di fare il bagno per rinfrescarsi, ma dopo appena pochi istanti si è sentito male. Alcuni bagnanti hanno visto l’uomo non troppo distante dalla costa e si sono tuffati per aiutarlo, riportandolo in spiaggia. Sul posto sono subito arrivati gli uomini della Guardia costiera, il 118 e i carabinieri. È stato anche richiesto l’intervento dell’Elisoccorso. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il turista, ma non c’è stato nulla da fare.