Non si fermano gli incendi in Sardegna. Mentre è in corso la bonifica del rogo divampato a Olbia in località Avromannu, un altro incendio è scoppiato a Loiri, nel Sassarese.

Il rogo si sta avvicinando pericolosamente alle case in località La Sarra tanto che le squadre a terra composte da vigili del Fuoco, corpo forestale, Protezione civile e volontari hanno chiesto l’intervento di tre Canadair e quattro elicotteri della flotta regionale che stanno gettando ‘bombe d’acqua’ sul fronte del fuoco nel tentativo di arginarlo. Le fiamme sono alimentate dal forte vento di libeccio e dal caldo.

Un altro Canadair sta intervenendo a Muros sempre nel Sassarese in località Punta Canechervu.