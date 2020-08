Sono 31 gli incendi sul territorio regionale. Cinque di questi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale:

A Paulilatino, dove sono intervenuti 1 Canadair da Olbia e 3 elicotteri (2 leggeri + SuperPuma) provenienti dalle basi del Corpo forestale di Fenosu e Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ghilarza coadiuvata dal personale eliportato e dal personale del nucleo GAUF di Oristano, da 4 squadre Forestas dei cantieri di Paulilatino, Abbasanta, Santu Lussurgiu e Zeddiani, 4 squadre della Compagnia barracellare di Paulilatino, Santu Lussurgiu, Abbasanta e Norbello, 1 squadra dei VVF di Ghilarza e da 1 squadra di volontari dell’associazione Soc. Sardegna Centrale di Oristano. L’incendio ha percorso una superficie di circa 15 ettari di sughereta e pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:40.

Sempre a Paulilatino, in località Santa Cristina, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ghilarza coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadra Forestas dei cantieri di Zeddiani , 3 squadre della Compagnia barracellare di Abbasanta, Norbello e Paulilatino. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di pascolo alberato a sughera. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:35.

Fiamme anche a Muros, dove sono intervenuti 1 Canadair proveniente da Paulilatino e 2 elicotteri provenienti dalla base del Corpo forestale di Anela e Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di PLOAGHE coadiuvata dal personale eliportato, da 4 squadre Forestas dei cantieri di Sassari, Ploaghe, Osilo, Ittiri , 3 squadre della Compagnia barracellare di Ossi, Usini e Muros, 1 squadra dei VVF di Sassari e da 1 squadra di volontari delle associazioni di Usini. L’incendio ha percorso una superficie di circa 20-25 ettari di pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:50.

A Olbia sono intervenuti 2 Canadair e 3 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Limbara, Alà Dei Sardi e Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di OLBIA coadiuvata dal personale eliportato, da 2 squadre Forestas dei cantieri di Olbia. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di macchia evoluta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:15.

L’incendio più critico è stato a Loiri Porto San Paolo, dove stanno intervenendo 3 Canadair + 7 elicotteri (6 leggeri + SuperPuma). Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di PADRU coadiuvata dal personale eliportato e decine di squadre della macchina operativa antincendio regionale. L’incendio è tuttora IN CORSO e si compone di diversi fronti attivi – Disposta in via precauzionale l’evacuazione di 10 abitazioni

Le foto: