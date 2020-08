Un altro caso positivo a Nurri. A certificarlo è il sindaco, attraverso una comunicazione via Facebook.

“Ho ricevuto – scrive – da parte della responsabile dell’unità di crisi Ats e con tanta tristezza e amarezza mi ha comunicato che è risultato positivo al tampone Covid19 un altra persona residente a Nurri. Sommati agli altri 26 positivi precedenti sono 27 positivi”.

“Sentiti i genitori dell’ultimo positivo sta bene. Sentiti anche gli altri 26 positivi stanno bene. Inoltre oggi il personale dell’Ats era presente e sono stati eseguiti ulteriori 50 tamponi”.

“Nel frattempo alle persone “sospette” non “tamponate” che sono state a contatto con i positivi due consigli:

1) Rivolgersi al medico di base, con sintomi o senza, sarà sua cura contattare L’UNITA’ DI CRISI ricostruire i successivi contatti o incontri con le persone risultate positive, questo è molto importante;

2) Se avete dei dubbi, aspettate i prossimi tamponi, possibilmente in isolamento fiduciario, al fine di circoscrivere maggiormente il virus.

Evidenzio che la situazione è sotto controllo e l’Amministrazione opera in contatto continuo con le autorità sanitarie, con la protezione civile regionale e con le forze dell’ordine per monitorare costantemente gli sviluppi dell’emergenza”.

Il post integrale: