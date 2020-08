“Come Sindaco ho il dovere, che, in questo caso, avverto particolarmente arduo e gravoso, di informarvi che è pervenuta la comunicazione dell’ATS in ordine alla riscontrata positività al Covid – 19 di un residente del Comune di Isili e quindi nostro concittadino”. Lo scrive in una nota il sindaco di Isili Luca Pilia.

Il primo cittadino ha spiegato che, come prevede protocollo sanitario “per l’interessato è stato immediatamente disposto l’isolamento sanitario e la sorveglianza sanitaria attiva e lo stesso è stato reso edotto sui sintomi e sulle modalità di contagio del virus, nonché sulle misure da adottare per proteggere i conviventi nel caso di comparsa della sintomatologia caratteristica del virus”.

“Ho voluto sentire personalmente il nostro concittadino – spiega Pilia – per assicurarmi che stia bene e cogliere eventuali esigenze e necessità a cui si possa far fronte nel rispetto delle misure di sicurezza previste per in caso di contagio. E’ emerso che si trova in buone condizioni generali. Vorrei rassicurarvi sul fatto che la situazione attualmente è sotto controllo, che abbiamo provveduto ad attivare il Centro Operativo Comunale per la gestione dell’emergenza e che siamo in costante contatto con l’autorità sanitaria, con la protezione civile regionale e con le forze dell’ordine al fine di vigilare, sorvegliare e gestire costantemente la condizione eccezionale che stiamo attraversando”.

“Voglio invitarvi – scrive ancora il primo cittadino – all’equilibrio e pregarvi di mantenere la calma. lo sono qui con voi, a disposizione per qualunque informazione o supporto che vogliate manifestarmi. Come famiglie e come comunità stiamo attraversando un altro momento molto difficile, che siamo chiamati a gestire con il massimo dell’equilibrio, dell’intesa e soprattutto della solidarietà e della vicinanza verso chi è interessato direttamente dal contagio. Siate fiduciosi e non perdete la calma. Abbiamo le risorse necessarie ad affrontare anche questa situazione e da qui ci rialzeremo insieme, più forti di prima. Coraggio. State uniti”.