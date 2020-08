“La Sardegna è pronta e attrezzata adeguatamente per affrontare una eventuale nuova fase critica, ma se guardiamo alla situazione internazionale e ad altre parti d’Italia direi che l’isola registra numeri accettabili, che non destano preoccupazione anche se è necessario tenere alta la guardia”. Lo ha detto all’Ansa Marcello Acciaro, coordinatore dell’Unità di crisi regionale per la gestione dell’emergenza sanitaria prodotta dalla diffusione del virus Covid-19.

“Con una popolazione che durante la stagione turistica si è quadruplicata, con 3milioni di persone che hanno scelto la Sardegna per le proprie vacanze, abbiamo registrato numeri molto bassi – spiega – e questo pur incrementando il numero dei tamponi fatti quotidianamente”. Acciaro sottolinea anche che “il sistema sanitario e ospedaliero è pronto e la situazione è sotto controllo”, anche perché “mentre nella prima fase sono stati colpiti soprattutto gli anziani, ora è toccato ai giovani, che hanno la tendenza quasi fisiologica ad assembrarsi, a incontrarsi, a stare a contatto”, come dichiara.