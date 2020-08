Con una nota ufficiale il Comune di Sedilo ha annunciato deu casi positivi nel territorio comunale .

“Cari concittadini, ho appena avuto l’aggiornamento in via ufficiale da ATS Sardegna da cui risulta che la nostra comunità è interessata da 2 casi di contagio da Coronavirus (Covid-19) – scrive il Sindaco – l’ ATS Sardegna ha attivato prontamente tutti i protocolli e le misure di sicurezza previste per la gestione di questi casi di loro competenza; la situazione è pienamente sotto controllo”.

I soggetti in questione si trovano in quarantena obbligatoria e sono costantemente monitorati, r esto continuamente a disposizione delle Autorità Sanitarie competenti che hanno il diretto controllo e il monitoraggio delle situazioni specifiche e di tutto il quadro generale – prosegue la nota Salvatore Pes – d esidero sottolineare che non esiste alcun pericolo, ma ritengo fondamentale rimarcare l’importanza di attenersi alle disposizioni emanate dagli organi di Governo e di Regione anche con l’ultimo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri”.