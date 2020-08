“Cari concittadini, vi comunico che è stato accertato un caso positivo di contagio da Covid-19 all’interno del territorio del Comune di Torpè”, lo comunica, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino del comune del nuorese Omar Cabras.

“Si tratta di un caso positivo asintomatico, la persona è già stata presa in carico dal servizio sanitario e si trova in isolamento presso la sua abitazione, non essendo stato necessario il ricovero – prosegue il sindaco nella nota – vi garantisco la costante attenzione e informazione sulla evoluzione della situazione e il continuo raccordo con le autorità sanitarie competenti. Così come previsto dal protocollo di gestione dell’emergenza COVID-19, si sta provvedendo alla ricostruzione della catena dei contatti tenuti dal soggetto risultato positivo. Una volta individuati i soggetti, gli organi competenti disporranno la quarantena o l’isolamento fiduciario delle persone coinvolte”.

“A tal proposito voglio tranquillizzarvi e invitarvi a rispettare le norme sul distanziamento sociale, evitare gli assembramenti, utilizzare la mascherina e provvedere all’igienizzazione delle mani”, conclude Cabras.

Il post del sindaco: