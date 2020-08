Momenti di paura questa mattina a Cagliari per il crollo di un pino nei pressi dell’ospedale San Giovanni di Dio.

A causa del forte vento e delle piogge abbondanti che si sono abbattute in queste ore su tutto il Cagliaritano, un albero è piombato sull’auto di un dipendente dell’ospedale, danneggiandola.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una ditta chiamata per rimuove l’albero. Non solo a Cagliari,: rami pericolanti e alberi caduti anche a Iglesias e Carbonia, dove anche in questo caso non si registrano feriti. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco.

