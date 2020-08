Altri due cittadini di Nurri sono risultati positivi al coronavirus, lo ha comunicato il sindaco Antonello Atzeni in un post sui social, salgono così a 29 gli abitanti di Nurri che hanno contratto il Covid-19.

“Le due persone positive stanno bene e sono da diversi giorni in autoisolamento. I due positivi di oggi si riferiscono a tamponi non fatti a Nurri, ma in un’altra struttura autorizzata. Ho sentito anche gli altri 27 positivi e stanno bene. Non siamo invece ancora a conoscenza dei referti dei tamponi fatti a Nurri sabato”, afferma il Sindaco.