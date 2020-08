“Aprire le discoteche è stato un errore, o almeno senza linee guida chiare. La colpa non è dei gestori dei locali, non c’erano le condizioni di sicurezza, purtroppo tanta gente non ha rispetto per se e per gli altri”.

Walter Valloni, titolare del Sottovento di Porto Cervo, parla al telefono con l’ANSA dal letto dell’ospedale di Sassari, dove è ricoverato dopo aver contratto il Covid-19. “Ora sto meglio, non ho febbre, e attendo l’esito del secondo tampone”..

Va ricordato che a proposito sulla riapertura delle discoteche la prima ordinanza sulle aperture era proposta dal Governatore Solinas ed era valida fino al il 31 luglio e che la seconda ordinanza di apertura dei locali da ballo è stata firmata l’11 agosto, di conseguenza per 11 giorni senza ordinanza regionale i locali sono rimasti aperti ma che sarebbero dovuti essere chiusi ai sensi del Dpcm del Governo Conte.