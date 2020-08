C’è un nuovo paese colpito dal coronavirus nel Nuorese. Si tratta di Galtellì, dove stamattina è stato accertato un caso di positivià al Covid 19. La notizia è stata data dal sindaco, Giovanni Santo Franco, sul suo profilo Facebook.

“Ho ricevuto comunicazione da parte di Ats di un caso di positività al Covid in paese – scrive il primo cittadino – Il soggetto colpito risulta asintomatico, ed è da alcuni giorni in quarantena nel proprio domicilio. Il servizio di Igiene pubblica ha provveduto ad attivare i protocolli per le persone venute a contatto con lui. Invito alla massima prudenza e al rispetto delle semplici regole che già conosciamo”.