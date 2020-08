Continuano le domeniche dedicate alla musica live a cura di Apocalypse Extreme Agency e Mu Live, infatti domenica 13 settembre arriva Thrash Sunday Fest.

A partire dalle ore 19:00 saliranno sul palco i Reanimaniacs, che ritornano per uno show speciale dedicato per questa occasione. Dopo di loro, da Reggio Emilia, on stage ci saranno gli Explorer, con il loro carico di thrash metal e concluderanno la serata i Game Over, con uno show speciale che ripercorrerà, attraverso la loro musica, la discografia della band.

L’evento si svolgerà al Circolo Arci Mu nella Strada del Taglio 2 a

Parma