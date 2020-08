Non è stato risolutivo sul fronte delle elezioni comunali il vertice di maggioranza che si è tenuto nel pomeriggio a Villa Devoto con il presidente della Regione Christian Solinas e i segretari dei partiti del centrodestra.

La riunione, infatti, è stata aggiornata a mercoledì 2 alle 18.30. I nodi riguardano le candidature nei quattro centri con oltre quindicimila abitanti – Nuoro, Quartu, Porto Torres e Sestu – dove si voterà il 25 e il 26 ottobre.

Se pare scontato che il nome per Nuoro sarà fatto dalla Lega – come da accordi a livello nazionale – è meno nitido lo scenario negli altri tre Comuni. In linea di massima il Psd’Az dovrebbe poter scegliere chi correrà a Quartu, terza città della Sardegna, mentre ai Riformatori spetterebbe l’indicazione dei candidati per Porto Torres e Sestu.