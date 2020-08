Un nuovo caso di positività al Covid nel comune di Iglesias. Ne dà notizia il sindaco Mauro Usai. In isolamento i contatti stretti, in tutto 18 che verranno sottoposti a tampone nelle prossime ore.

“Secondo quanto emerso dall’attività di monitoraggio e di profilassi, messa in campo dall’Ats, si tratta di un paziente che nell’ultimo mese non si è mai recato fuori da Iglesias – precisa il primo cittadino – e per questo motivo occorre ribadire con decisione l’importanza fondamentale di osservare le prescrizioni sanitarie relative alla prevenzione, al distanziamento interpersonale e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Il Comune – ricorda Usai – ha attivato il servizio di vigilanza sanitaria e di assistenza, come contemplato dai protocolli di protezione civile già testati durante il lockdown. Prudenza e calma, nessuna caccia alle streghe, ma solo la raccomandazione di attenersi rigorosamente alle regole. Continueremo ad informare la cittadinanza sugli sviluppi della situazione”.