Esplosione in un fast food ad Abu Dhabi, diversi feriti

Un imprecisato numero di persone è rimasto ferito questa mattina in un’esplosione avvenuta in un fast food situato nel centro di Abu Dhabi. Secondo fonti di polizia, l’onda d’urto ha distrutto le vetrine dei ristoranti KFC e Hardee e di altri punti vendita al dettaglio in Rashid bin Saeed Street.

Alcuni residenti hanno riferito che l’esplosione ha interessato l’edificio del fast food intorno alle 10 del mattino. La polizia sospetta che la detonazione sia stata originata da una fuga di gas “che ha provocato vari feriti lievi e moderati”. Le autorità escludono al momento un’esplosione dovuta a un ordigno, in un giorno storico in cui è attesa in visita in città una delegazione israeliana.