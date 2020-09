“La scelta della nuova assessora sarà condivisa con i partiti della coalizione”.

È l’impegno che la maggioranza a sostegno del sindaco di Olbia Settimo Nizzi e della sua giunta ha assunto al termine della riunione avuta ieri sera, alla quale hanno partecipato anche l’assessore regionale della Programmazione, Giuseppe Fasolino, il consigliere regionale Angelo Cocciu e Pietro Carzedda, sub-commissario della Provincia di Sassari per l’area omogenea della Gallura. L’insolita comunicazione, irritualmente diffusa attraverso i canali comunicativi istituzionali del Comune di Olbia, è figlia della volontà di agire in maniera “chiara e trasparente nei confronti dei nostri concittadini”, come è spiegato da Nizzi in una nota in cui si riferisce che “dopo un lungo confronto si è giunti alla decisione di offrire il posto in giunta comunale a una assessora indicata dai partiti di coalizione del centrodestra, omologa al governo della nostra Regione”.

Lega, Fratelli d’Italia, Partito Sardo d’Azione e Riformatori incontreranno Nizzi, delegato dalla maggioranza a trattare l’argomento. “Seguiranno gli inviti ufficiali – conclude il sindaco – ai rappresentati locali e territoriali dei succitati partiti”.