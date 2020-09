Aver dovuto spostare due volte il concerto per via del Covid la Hellfire Booking Agency, Erocks Production e lo staff del New Age sono felici di annunciare i Palaye Royale per due nuovi eventi in Italia.

Richiami Brit-pop e glam reinventati con una modernità grandiosa e trasportante, i Palaye Royale hanno preso controllo di ogni piattaforma: dai 20 milioni di views prima ancora di venir scoperti da una label al doppiaggio di un film, dalla sconfitta di Coldplay e Linkin Park nella Musical March Madness di MTV a tour con Rob Zombie e Marilyn Manson, il trio di Las Vegas trasforma in oro tutto ciò che tocca.

Sono due le date programmate:

10 GIUGNO | NEW AGE CLUB, TREVISO

11 GIUGNO | SANTERIA CLUB, MILANO

