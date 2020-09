“A mezzogiorno sono 89 le persone in fila alla Motorizzazione civile di Cagliari per le pratiche che da troppo tempo subiscono rallentamenti causa mancanza del personale necessario alla mole di lavoro da smaltire”. Lo denuncia il deputato di Fdi Salvatore Deidda, già protagonista di analoghe segnalazioni sui disservizi negli uffici sardi della Motorizzazione.

“Recentemente – ricorda il parlamentare – il Governo ha annunciato nuove assunzioni, peccato che gli assunti, in media, saranno uno per motorizzazione in Italia, numero sicuramente insufficiente, ignorando le nostre proposte per incentivare i trasferimenti in mobilità da altre amministrazioni”.

E’ dello scorso anno una interrogazione di Deidda sulla chiusura della Motorizzazione di Nuoro, sempre per mancanza di dipendenti. “Da allora non ho ricevuto alcuna risposta”, attacca il deputato. “Cittadini che devono prendere patenti e perdono occasioni di lavoro, autoscuole e disabili che devono aspettare per l’omologazione delle modifiche alla propria autovettura: una situazione che in Sardegna si fa sempre più grave e che non trova risposte né da parte del Governo né dalle direzioni. Presenterò un’altra interrogazione per denunciare la situazione di Cagliari – annuncia – Così non si può andare avanti”.