Si è insediato stamani il nuovo Questore di Sassari, Claudio Sanfilippo, già Questore di Crotone e Trapani. Entrato in polizia nel 1989 ha svolto gran parte della carriera in Sicilia. Subito dopo il corso alla Scuola Superiore di Polizia di Roma, è stato assegnato alla Squadra Mobile di Palermo. Dal mese di settembre del 1991, all’indomani dell’omicidio dell’imprenditore Libero Grassi, è stato preposto alla dirigenza della neo-istituita Settima sezione investigativa “Antiracket” assumendo anche la reggenza ad interim della Quinta sezione investigativa “Antimafia”.

Nel 1996 gli viene affidata la sezione “Catturandi” di quella Squadra Mobile, con lka quale ha condotto operazioni che hanno portato alla cattura dei più importanti boss della mafia, come i fratelli Brusca, ed è stato promosso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto per meriti straordinari. Nel 1998 diviene il Vice Dirigente della Squadra Mobile palermitana e dal 2001 al 2008 ha assunto la dirigenza della squadra mobile di Genova, ove, nel 2004 è stato nominato Primo Dirigente.

Tra gli arresti eccellenti sotto la sua direzione investigativa spiccano nel 1991 quelle del latitante mafioso Pietro Vernengo, Francesco Tagliavia, Giovanni Brusca, Pietro Aglieri, Gaspare Spatuzza, Giuseppe La Mattina, Natale Gambino, Carlo Greco, Benedetto Graviano, Antonino Tinnirello, Vito Vitale, Giuseppe Guastella, Salvatore Gricoli (omicidio Padre Pino Puglisi), Francesco Onorato (Omicidio On.le Salvo Lima), Cristofaro Cannella detto Fifetto (30 anni per strage dei Georgofili) ed altri ancora, soggetti di grande spessore criminale, tutti inseriti nei primi 30 grandi latitanti da ricercare.

Nel 2008 ha assunto l’incarico di Vicario del Questore di Parma e nel 2015 è tornato in Sicilia come Vicario del Questore di Catania.

Promosso Questore nel 2016 è stato nominato Questore della provincia di Crotone e nel 2018 Questore della provincia di Trapani. Con decorrenza 1° settembre 2020 è stato nominato Questore della provincia di Sassari. Il Questore Sanfilippo succede al Questore di Sassari Diego Buso che dopo aver diretto la questura di Sassari per due anni e mezzo è stato collocato a riposo.