Un caso di positività al Covid-19 per un residente, al quale è stato disposto l’isolamento domiciliare e la sorveglianza sanitaria attiva. Lo certifica il Comune di Genoni, attraverso un comunicato ufficiale.

“L’interessato – si legge – sta bene ed è stato informato riguardo i sintomi e le modalità di contagio della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa della sintomatologia”.

La situazione, secondo il sindaco Gianluca Serra – è sotto controllo, e l’Amministrazione opera in contatto con le autorità sanitarie, con la Protezione Civile regionale e con le forze dell’ordine per monitorare costantemente gli sviluppi della situazione. Il Centro Operativo Comunale (COC) è stato regolarmente attivato in data odierna in seguito alla comunicazione da parte della ATS competente per territorio.

“Invito – conclude il primo cittadino tutta la cittadinanza a mantenere la calma, il rispetto e il buon senso, e ad osservare le disposizioni in tema di distanziamento fisico, di utilizzo delle mascherine nei luoghi pubblici al chiuso, ma anche all’aperto quando si presentino possibilità di assembramenti, a igienizzarsi di frequente le mani e a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni nazionali e regionali”.

Per quanto riguarda le attività commerciali, negozi, bar e imprese, si richiama al massimo rispetto delle norme vigenti, soprattutto in termini di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (mascherina), di igienizzazione delle superfici, di regolamentazione/limitazione degli accessi e di controllo del rispetto delle norme da parte dei clienti.

Sindaco e Amministrazione comunale augurano all’interessato e familiari tutti una rapida risoluzione dell’inconveniente, da affrontare con serenità e grande senso di responsabilità, confidando nella massima collaborazione reciproca e di quella di tutti i compaesani e dei soggetti preposti.