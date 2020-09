La fornitura di guanti monouso all’ospedale San Francesco di Nuoro “è sempre stata garantita in tutte le unità operative”. Così la direzione aziendale del presidio a seguito della denuncia in Procura degli infermieri del Nursid in cui si segnalava la carenza dei dispositivi di protezione per gli operatori sanitari.

Dagli accertamenti effettuati, spiega la direzione, nessuna unità ha manifestato “alcuna diminuzione o mancata consegna di dpi, a conferma che non risultano, agli atti, segnalazioni di carenza che non siano state prontamente evase”.