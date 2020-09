Dopo la scoperta di un caso di positività tra i dipendetendi dell’amministrazione, il Comune di Ozieri chiude per sanificazione. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Marco Murgia, disponendo la chiusura fino a mercoledì 2 degli uffici comunali.

“Il dipendente è in quarantena e risulta asintomatico, a lui gli auguri perché́ si risolva tutto in tempi brevi”, spiega il primo cittadino. A Ozieri sono 9 le persone risultate positive: tre si trovano in isolamento domiciliare in paese e sei nei comuni dove si trovavano al momento dell’accertamento della positività̀. Fra i contatti delle persone positive, prontamente tracciati dalle autorità sanitarie, finora non risultano casi di contagio.