E’ di pochi giorni fa una intervista rilasciata a Rolling Stone da Ozzy Osbourne, icona metal fondatore dei Black Sabbath che ha dichiarato in merito alla gestione della pandemia da parte del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump:

“In tutta la mia vita, io non ho mai visto nulla del genere. La situazione sta peggiorando, non sta migliorando, e quel tipo si sta comportando da scemo. A me non piace parlare di politica ma devo dire quello che penso di questo tizio. Non è rimasta molta speranza. Forse ha qualche colpo segreto da giocarsi, con il quale stupirà tutti noi, e spero che sia così. Muoiono mille persone al giorno [negli Stati Uniti] e questo è fottutamente folle. La gente deve rispettare il distanziamento sociale e deve mettere le mascherine, oppure non finirà mai”.