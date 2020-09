È stato rinviato a causa del recente aumento dei casi da Covid il progetto itinerante alla scoperta di luoghi e genti di Sardegna, “Viajante”, del regista-attore Gianluca Medas.

Il progetto si farà, assicura Medas, ma in sicurezza. La maratona, con un percorso di oltre 600 chilometri, a piedi, con tappa in 54 località in poco meno di 30 giorni, sarebbe dovuta partire il 2 settembre da Guasila con rientro a San Sperate con un bagaglio di storie da far confluire in un racconto.

“E’ un atto di responsabilità – spiega l’artista – interrompere il viaggio in un momento come questo, davanti a quello che sta accadendo. Non possiamo far finta di niente. Tutto era stato organizzato nel dettaglio, per noi è una scelta difficile, ma necessaria. Riprenderemo il nostro viaggio del cuore in Sardegna quando la situazione lo consentirà e potremmo incontrare le nostre sorelle e fratelli in serenità e sicurezza”.