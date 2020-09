Tamponi con esito negativo per Eugenio Lai, consigliere regionale di Leu e sindaco di Escolca, per sua moglie e sua figlia.

La verifica si era resa necessaria dopo che una coppia di amici del consigliere era risultata positiva al nuovo coronavirus. Lai e famiglia si erano quindi messi in isolamento domiciliare volontario in attesa di essere sottoposti al tampone.

“Sono stati giorni d’ansia per noi, ma è andato tutto bene. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno chiamato e scritto mostrandoci la propria vicinanza. Ora però non abbassiamo la guardia, continuiamo ad essere vigili e rispettiamo le regole che ormai conosciamo tutti: distanziamento sociale, utilizzo della mascherina, lavarsi spesso le mani e contattare il medico di base in caso di sintomi o contatti con un positivo” scrive Lai sul suo profilo Facebook.

Articolo correlato: