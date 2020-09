I militari della Stazione Carabinieri di Barumini insieme ai colleghi di Lunamatrona hanno rintracciato un 37enne originario delle isole Mauritius, ma residente da tempo a Milano, con documenti italiani e doppia cittadinanza, che da un mese circa era destinatario di un provvedimento di cattura da parte del Tribunale di La Spezia.

L’uomo è accusato di truffe basate sulla promessa di ricavi attraverso investimenti economici falsi, legati per esempio alle corse dei cavalli. Le sue vittime erano principalmente donne single tra i 45 e i 50 anni che avrebbe adescato tra la Lombardia e la Liguria tramite i social network. Estorceva alle malcapitate i soldi per poi svanire nel nulla.

Il 37enne di trovava in questi giorni in vacanza in Sardegna e tramite le indagini in corso per individuarlo, i militari hanno scoperto che dopo aver passato alcuni giorni sulle coste del Sud Sardegna si era spostato nelle vicinanze di Sanluri, prima a Ussaramanna e successivamente ospite di una donna di Turri, inconsapevole, conosciuta sulle spiagge nei giorni scorsi.

I carabinieri sono andati a ritroso scoprendo i suoi movimenti e le sue prenotazioni in alcuni bed and breakfast del Medio Campidano e lo hanno quindi sorpreso, perchè tradito da un suo probabile ennesimo tentativo di truffare una nuova vittima. I militari hanno sequestrato le carte di credito del truffatore, che è stato quindi arrestato, per poi essere condotto presso la Compagnia di Sanluri dove è stato identificato e trasferito al carcere di Uta.