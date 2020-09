Un dipendente del Consorzio di Gestione dell’AMP Tavolara Punta Coda Cavallo è risultato positivo al Sars Cov-2 dopo essersi sottoposto a un tampone faringeo. Lo comunica con una nota stampa il Presidente del Consorzio di Gestione AMP TPCC,

Alessandro Casella.

Il lavoratore, fanno sapere, è in isolamento nella propria abitazione ed è in buone condizioni di salute con sintomi modesti.

“L’Ente si è messo immediatamente contatto con l’USCA dell’ATS – si legge nel comunicato – e ha avviato tutte le procedure di prevenzione del contagio. Gli uffici rimarranno chiusi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e il personale che ha avuto contatti con il lavoratore contagiato è in auto isolamento nelle proprie abitazioni, in attesa di effettuare i tamponi. I lavoratori sono stati collocati in smart working”.