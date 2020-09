“Carissimi concittadini, voglio aggiornarvi tempestivamente sul fatto che, in questo momento, è pervenuta al protocollo la comunicazione dell’ATS in ordine alla riscontrata positività al Covid-19 di altri due residenti del Comune di Isili. I casi di positività nel nostro Comune salgono pertanto a tre”, a comunicarlo è Luca Pilia, sindaco del comune di Isili, in un post pubblicato sul noto social network.

“Ho avuto modo di sentire personalmente i nostri concittadini i quali stanno bene. Le autorità competenti hanno già disposto per gli interessati l’isolamento sanitario e la sorveglianza sanitaria attiva e gli stessi sono stati resi edotti sui sintomi e sulle modalità di contagio del virus, nonché sulle misure da adottare per proteggere i conviventi nel caso di comparsa della sintomatologia caratteristica del virus – spiega il primo cittadino – la situazione è sotto costante vigilanza, resta attivo il Centro Operativo Comunale per la gestione dell’emergenza e ci terremo in costante contatto con l’autorità sanitaria, con la protezione civile regionale e con le forze dell’ordine al fine di gestire la condizione eccezionale che stiamo attraversando”.

“Vi richiamo, ancora una volta, ad osservare le prescrizioni nazionali e regionali previste per prevenire la diffusione del contagio da COVI-19, e, in particolare, le disposizioni in tema di distanziamento interpersonale, di utilizzo delle mascherine, al chiuso e all’aperto laddove si profilino possibilità di assembramento, e ad igienizzarvi frequentemente le mani. Vi prego di mantenere la calma e di non farvi travolgere dalle notizie negative che purtroppo stiamo acquisendo in questi giorni”, conclude Pilia, lanciando un monito e un appello alla popolazione del comune del Sud Sardegna.