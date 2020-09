Il nuovo coronavirus è arrivato anche a Tonara, in provincia di Nuoro. A darne notizia è la sindaca del paese, Flavia Giovanna Chiara Loche con un post su Facebook.

“Le notizie che non si vorrebbero mai dare. Telefonata ufficiale da parte della Dirigente di ATS ci fa sapere che abbiamo un caso, nel nostro paese, di infezione da COVID-19” scrive sul social la prima cittadina.

“Ricordiamo che il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, deve sempre far fede, esclusivamente, alle comunicazioni istituzionali ufficiali tra gli enti competenti e non alla ‘vox populi’ e che, quindi, non vi è alcun ritardo nella diffusione della notizia. Evitiamo,dunque, commenti fuori luogo, in questo momento non giovano alla causa. Ciò detto, vi informiamo che gli accertamenti sanitari e la mappatura di tutti i contatti con la persona sono in corso. La stessa è già in isolamento precauzionale da qualche giorno, come anche i familiari”.

Inoltre, continua la sindaca Loche, “invitiamo chiunque abbia il dubbio di essere entrato in contatto all’autoisolamento in attesa degli esami diagnostici. Raccomandiamo alla cittadinanza l’utilizzo della mascherina, preferibilmente h24 e non solo nelle ore d’obbligo, quando si esce di casa ; di provvedere con attenzione all’igiene delle mani ; di evitare gli affollamenti sia nei luoghi pubblici sia nei luoghi privati. Invitiamo anche a evitare di creare situazioni o iniziative che possano dar luogo ad assembramenti”.

E conclude: “L’amministrazione comunale continuerà a permettere agli utenti di usufruire degli spazi pubblici all’aperto solo se non si denoteranno atteggiamenti contrari alle indicazioni per il contenimento del virus. In caso contrario saranno emanate, tempestivamente, ordinanze più restrittive”.

Il post della sindaca su Facebook