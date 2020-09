Iniziano giovedì 3 settembre i test per le ammissioni ai corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Cagliari, e che vedranno coinvolti oltre 1400 candidati per 243 posti a disposizione. I test continueranno martedì 8 settembre, con quelli per l’accesso ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie.

Ventisette saranno i posti del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria. Martedì prossimo, invece, saranno in 1648 a concorrere per i cosiddetti corsi delle Professioni sanitarie: Infermieristica (520 candidati per 104 posti a Cagliari e 157 candidati per 40 posti nella sede di Nuoro), Ostetricia (saranno in 132 a concorrere per 22 posti), Fisioterapia (475 candidati per 37 posti), Educazione professionale (34 candidati per 27 posti), Tecniche di Neurofisiopatologia (92 i candidati per 27 posti), Assistenza sanitaria (39 candidati per 32 posti), Tecniche della Prevenzione (49 candidati per 32 posti) e Tecniche di Radiologia Medica (150 candidati per 27 posti). Per tutti la prova avrà la durata di 100 minuti per fornire la risposta a 60 domande e inizierà alle 12.

Per effetto delle norme introdotte per il contenimento della pandemia, e quindi per garantire il necessario distanziamento tra i candidati, per la prima volta il test si terrà in varie sedi dell’Ateneo: non più soltanto alla Cittadella universitaria di Monserrato, ma anche a Cagliari in Ingegneria (nel polo di via Is Maglias) e nel Polo economico-giuridico di viale Sant’Ignazio (nella prova dell’8 sarà coinvolto anche il Polo Umanistico di Sa Duchessa).