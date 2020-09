La serie A parte il 19 settembre con Benevento-Inter (posticipata), Fiorentina-Torino, Genoa-Crotone, Juventus-Sampdoria, Lazio-Atalanta (posticipata), Milan-Bologna, Parma-Napoli, Sassuolo-Cagliari, Udinese-Spezia, Hellas Verona-Roma. Si è appena concluso il sorteggio del campionato di serie A in diretta streaming sui canali della Lega.

Napoli-Juventus è prevista alla terza giornata del prossimo campionato di serie A che prende il via il 19 settembre. La settima giornata avrà come big match Juventus-Lazio. Il derby di Milano alla quarta, mentre il derby d’Italia tra Inter e Juventus alla diciottesima giornata insieme a quello di Roma (Lazio-Roma).

I derby del prossimo campionato di serie A potranno svolgersi anche nei turni infrasettimanali: lo ha deciso la Lega con una modifica ai criteri di compilazione del calendario che sarà presentato alle 12 di oggi. Nel nuovo testo si legge: “I derby cittadini di Genova, Milano, Roma, Torino non sono possibili nè alla prima, nè all’ultima giornata e si effettuano in giornate diverse fra loro”. Nel precedente testo non erano previsti i derby nei turni infrasettimanali feriali.

La Lega calcio di Serie A ha comunicato la seguenti variazioni al calendario iniziale della Serie A e della Coppa Italia. Il turno infrasettimanale del massimo campionato, in programma inizialmente mercoledì 3 febbraio 2021, viene posticipato a mercoledì 3 marzo 2021. Le semifinali d’andata di coppa si disputeranno mercoledì 3 febbraio (e non mercoledì 10 febbraio) 2021; quelle di ritorno andranno in scena mercoledì 10 febbraio e non mercoledì 3 marzo 2021.