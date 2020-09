Venerdì 4 settembre 2020, dalle ore 15 alle ore 16, la Direzione Didattica Statale sita nella via Garavetti sarà interessata da un intervento contro la diffusione di scarafaggi. In particolare, in corrispondenza degli scarichi interni e pozzetti d’ispezione fognaria cortilizi.

Prescrizioni per i residenti: gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno due ore dopo l’ultimazione della stessa;

divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area esterna interessata, durante il trattamento.