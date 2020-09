Fervono i preparativi a Cagliari per l’arrivo del World padel tour, la Champions league del mondo del padel che avranno ufficialmente inizio dal 6 settembre tra Castello e Tennis club per terminare il 13. Questa mattina sono arrivate al Bastione grate e vetrate, e già giovedì cominceranno i lavori per la sistemazione del tappeto di gioco e delle tribune.

Nei campi del Tennis club i lavori sono già iniziati. Quasi ultimato il villaggio commerciale al campo 14. Il “centrale” sarà invece il campo principale.

In totale saranno cinque i campi allestiti con il supporto tecnico-organizzativo del Tennis club di Cagliari. Lo spettacolo al Bastione sarà ad accesso gratuito ma controllato, nel rispetto del distanziamento sociale. Ideale prologo del WPT Sardegna Open 2020 sarà il FIP Star Cagliari, ‪dal 3 al 6 settembre‬, organizzato e gestito sempre all’interno del Tennis club.

Il gioco vedrà sfidarsi ventotto coppie. E cioè le prime 22 del ranking mondiale, più due wild card e quattro provenienti dalle pre-qualificazioni. In campo maschile e femminile si parla quasi esclusivamente spagnolo.