Il sindaco di Settimo San Pietro avvisa, tramite Facebook, un nuovo caso di positività al Covid-19.

“Si tratta del quarto caso presente nel nostro Comune” si legge nella pagina. “Poco fa ho avuto la possibilità di parlare con il diretto interessato, il quale, dal proprio domicilio, mi ha rassicurato sulle sue condizioni di salute, in quanto non presenta i sintomi dell’infezione. Sono già stati attivati i protocolli previsti in questi casi. Al nostro concittadino auguriamo naturalmente una prontissima guarigione”.

Il sindaco Puddu aggiunge: “È indispensabile non creare alcun tipo di allarmismo ingiustificato , essendo tutti i casi ed i loro eventuali contatti, sotto controllo da parte dell’Azienda Sanitaria ma desidero tuttavia ribadire ancora una volta l’appello affinché tutti i cittadini tutelino se stessi e gli altri utilizzando, ancora di più e meglio, le principali misure igieniche e di distanziamento”.

Il post del comune di Settimo San Pietro