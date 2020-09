L’ultimo ad arrivare è il dossier che la Giunta laziale di Zingaretti ha presentato al ministro Speranza per denunciare la mancata collaborazione della Sardegna dopo l’impennata di contagi da Covid nel periodo di Ferragosto, con decine di turisti passati dall’Isola e rientrati a casa positivi. Ma sono settimane che la Sardegna è al centro di polemiche.

”Un’aggressione senza precedenti”, dice il governatore Christian Solinas, che ha già attivato l’ufficio legale della Regione per valutare una causa per danni di immagine. Un polverone che però non mette d’accordo tutte le forze politiche su come rispondere a questi attacchi. Sfuma così la possibilità, al momento, di arrivare oggi ad un ordine del giorno condiviso da maggioranza e opposizione nella seduta del Consiglio regionale convocata ad hoc.

“Il documento che ci è stato presentato dalla maggioranza è assolutamente inaccettabile – spiega il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau – non c’è un minimo di autocritica sulle azioni messe in campo dalla Regione, si scarica tutta la responsabilità sul governo nazionale che non ha fatto altro che impedire una norma incostituzionale, cioè quella che prevedeva un passaporto sanitario che consentisse l’accesso nell’Isola, ma che non ha mai vietato di fare i controlli in ingresso così come stanno facendo le altre Regioni”. Ora, prosegue, “non si capisce perché ancora oggi in Sardegna ci rifiutiamo di farli in aperta contrapposizione con il Lazio che invece li sta facendo in entrata e in uscita”.

Tuttavia, “è vero – ammette Gnau – che il virus è stato importato dai turisti, come è vero che c’è stata una campagna di stampa che ha indicato la Sardegna come untore a livello nazionale”. Il centrodestra fa quadrato. “Faremo il possibile per difendere questa terra – dice il capogruppo del Psd’Az Franco Mula – è inaccettabile che ci accusino di essere gli untori quando abbiamo accolto tutti, il virus ce l’hanno portato”.

L’ordine del giorno della maggioranza riguarda la “campagna denigratoria e diffamatoria diffusa mediaticamente contro la Regione per sostanziarne l’immagine distorta di epicentro della nuova diffusione virale del Covid-19″, e impegna la Giunta ad adottare ogni atto affinché l’Isola sia tutelata anche per i danni subiti all’immagine di Regione ospitale e preparata in modo adeguato e sicuro l’emergenza epidemiologica e affinché si stabilisca un clima di serenità basato su una comunicazione veritiera, tempestiva ed efficace”.

