Radici di alberi, buche, marciapiedi sconquassati, strisce pedonali pericolose, macchine che sfrecciano ad alta velocità, pericolo per i pedoni: questo è viale Merello a Cagliari, raccontato da Luca Locci, Coordinamento Sgb Sardegna.

“Ancora una volta l’incuria e la pericolosità la fanno da padrone” scrive. “Parliamo dei marciapiedi dove quotidianamente passeggiano, disabili, anziani, bambini e normodotati. Oggi ci siamo trovati in una nelle più belle vie di Cagliari, viale Merello dove ha sede la Regione Autonoma della Sardegna, la Croce Rossa Italiana, Ma si affianca agli inizi la Chiesa dell’Annunziata e il Teatro Massimo. Ma ci focalizziamo soprattutto nel percorso che dal Corso Vittorio Emanuele porta all’Orto dei Cappuccini, dove quotidianamente anziani e genitori con bambini devo fare i conti con la velocità dei mezzi, sia in discesa che in salita, le “arrampicate” e slalom nei marciapiedi per raggiungere l’Orto dei Cappuccini,proprio al lato della sede della Croce Rossa Italiana”.

“Percorrere quella strada per chi si trova sopra una sedia a rotelle o con difficoltà motorie è ormai diventato impossibile ma è anche un pericolo per quelle persone che devono attraversare la strada, a causa della velocità dei mezzi in transito. Per queste motivazioni l’Ufficio Sociale del Sindacato Generale di Base chiede un’incontro con il Sindaco e Assessore di Cagliari ai fini di trovare una soluzione per la sicurezza e l’incolumità di chi transita sui marciapiedi per raggiungere l’Orto dei Cappuccini e non solo. Si ricorda che gli utenti che possono comunicare con l’ufficio disabilità al n° 3357428772