“Degrado e vergogna”. È in sintesi lo sfogo di una cittadina di Capoterra che spiega in un post su Facebook quanto le strade di Macchiareddu versino in condizioni disperate.

“Più volte – spiega – abbiamo provato a “catturare l’attenzione degli amministratori”, a fargli fare dei sopralluoghi per avere magari qualche bella notizia, di cui poi sareste stati pronti a vantarvi sui social, come una grande conquista e non come un dovere rigoroso verso i cittadini. Ma nulla di fatto”.

Le foto:

“E allora continuiamo a distruggere le nostre auto” conclude la nota. “E allora diteci, non ve ne frega nulla? Cosa vi costa sistemare questa strada?”