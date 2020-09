Transito con auto o fuoristrada lungo gli arenili, prelievo di sabbia dalle spiagge, campeggio abusivo e pesca subacquea in zona protetta. Sono solo alcune delle contestazioni mosse dal Corpo forestale durante le attività di controllo lungo i litorali della Sardegna. Ora un primo bilancio con la segnalazione dei casi più recenti.

Alcune settimane fa una pattuglia della stazione di Castiadas ha scoperto un fuoristrada parcheggiato sulla cima di una duna nella spiaggia di Solanas, nel comune Sinnai. Il proprietario è stato individuato e dovrà pagare 400 euro di multa.

È di mille euro invece la multa elevata a un turista francese bloccato all’aeroporto di Cagliari Elmas con due chili di sabbia, mentre 400 euro dovranno pagarli i quattro giovani sorpresi a fare un falò in spiaggia a Torre delle Stelle, dove avevano anche piazzato delle tende per dormire. Infine multa di 200 euro al sub sorpreso a pescare nell’Area marina protetta di Villasimius.