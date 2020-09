Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla strada statale 126 in territorio del comune di San Giovanni Suergiu, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in un sinistro. Uno dei due conducenti è rimasto chiuso all’interno dell’abitacolo. Per tirarlo fuori, è accorsa una squadra dei vigili del fuoco che ha utilizzato cesoie e divaricatore.

Il conducente è stato poi affidato agli operatori sanitari, inviati dal servizio di emergenza del 118, fortunatamente ferito lievemente.

Gli operatori VVF hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Per gli accertamenti i rilievi di legge e la viabilità, sono intervenuti i Carabinieri.

Alcune foto: