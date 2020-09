Dopo alcuni mesi di silenzio è ripartita in questi giorni una campagna per cercare di estorcere i dati di accesso agli account Facebook.

La modalità è semplice, si riceve una email da parte del “Supporto Facebook” con oggetto “Sei stato segnalato per il contenuto del copyright” e dentro la email c’è un link che rimanda a una pagina Facebook, ma in realtà si tratta di una semplice “Nota” realizzata ad arte, che spiega in inglese i motivi della violazione e invita a cliccare su un secondo link per risolvere il problema.

Il tutto è inviato dall’indirizzo noreply@helpcenter.com e quindi importante che nessuno compili il modulo che si trova all’interno e che venga cancellata immediatamente la email dalla casella di posta.