Ce n’è per tutti i gusti: dalle raffinate buste nere dentro le quali chi sa cosa si nasconde, a quelle celesti; dalle bottiglie di birra in vetro fino a un’esposizione di mobili che potrebbe far impallidire qualsiasi antiquario.

Questa è la realtà di via Piero della Francesca a Cagliari, fotografata da Valerio Piga.

Uno spettacolo non adatto ai deboli di cuore.

La segnalazione è stata inserita nella rubrica “Mobilitati con noi!” di Cagliaripad.