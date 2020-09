Ambientalisti all’attacco della Portovesme srl: “Il video smentisce l’azienda, nessuno sottovaluti l’accaduto”

Smentiamo il comunicato della Portovesme srl a proposito dell’incendio accaduto ieri 2 settembre nello stabilimento, adesso basta serve che nessuno sottovaluti quello che è successo”, con queste parole l’Associazione SardegnaPulita lancia un duro attacco alla Portovesme Srl.

“Oltre il ripetersi delle continue ingenti fuoriuscite notturne che si riversano nel nostro ambiente e sulla salute pubblica, incidenti del genere non possono passare in cavalleria, come gia’ accaduto nel passato, ridicole e offensive le dichiarazioni dell’amministratore delegato, alludendo di aver risolto l’incidente nel breve tempo di 15 minuti – scrivono Angelo Cremone e Bruno Calabro’ – “Il video postato, dimostra che, tanto tempo era passato con le tonnellate dei gas tossici sprigionato dall’incendio, in aria, senza che ancora non erano arrivati i Vigili del Fuoco”.

“Quei veleni tossici si sono riversati sulle nostre case, sui nostri polmoni e, nel tempo creeranno problemi sanitari, anche se, per fortuna questa volta, si e’ evitato danni agli stessi lavoratori presenti nel reparto, occorrerà rivedere il loro piano di sicurezza e le stesse manutenzioni agli impianti, onde evitare per il futuro disastro peggiore”, concludono gli ambientalisti.

Intanto, in attesa di presa di posizione pubblica da parte del Comune di Portoscuso, la settimana prossima depositeranno una denuncia presso l’Autorita’ Giudiziaria.