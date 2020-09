Una squadra di pronto intervento “2A” della sede centrale del Comando dei Vigili del fuoco è intervenuta a Sinnai a seguito di segnalazioni pervenute alla sala operativa 115 per l’incendio di un’auto che era stata appena parcheggiata dalla proprietaria.

Gli operatori VVF all’arrivo sul posto hanno delimitato l’area e con un APS hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, mettendo successivamente in sicurezza tutta l’area circostante.

Le probabili cause dovute ad un guasto elettrico o meccanico sono ancora in fase di accertamento.

Alcune foto: