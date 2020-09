“Dei 72 positivi censiti a oggi a Olbia, solo il 15% sono residenti, mentre gli altri sono turisti”. Lo afferma il sindaco Settimo Nizzi nel corso di una conferenza stampa convocata per spiegare che “il vuoto di informazioni di questi giorni è dipeso da un bug del sistema, e in assenza di informazioni ufficiali abbiamo preferito non inseguire le voci e le polemiche”.

“I positivi” aggiunge il primo cittadino “sono tutti asintomatici o con sintomi lievi”.

“Altre 59 persone che sono entrate in contatto con loro sono in quarantena”. L’ultimo passaggio è sul Mater Olbia. “La struttura è di nuovo agibile, è stata completata la sanificazione – assicura il sindaco – si attende l’ok della Regione per tornare alla piena operatività”.