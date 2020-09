Una nave battente bandiera panamense con a bordo 43 membri di equipaggio e circa 6.000 capi di bestiame è scomparsa nelle acque al largo del Giappone, presumibilmente investita dal tifone Maysak.

Un unico superstite è stato per ora tratto in salvo dalla Guardia costiera giapponese. Non si conoscono al momento altri dettagli, a parte il ritrovamento dell’uomo di nazionalità filippina con addosso il giubbotto di salvataggio, in mare da un giorno e mezzo.