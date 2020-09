“Abbiamo ricevuto dall’ATS la notizia di nuovi casi al Covid a Quartu, che portano quindi a 27 il totale delle persone positive domiciliate sul nostro territorio”. Lo annuncia il sindaco Stefano Delunas, tramite un comunicato.

“Di queste 27 – spiega – 2 sono in ospedale, mentre le altre 25 sono in isolamento a casa. Per queste ultime, oltre alla ricostruzione degli spostamenti delle ultime settimane, necessario a definire l’elenco dei rispettivi contatti diretti affinché vengano a loro volta sottoposti a tampone, è obbligatorio il rispetto della quarantena”

“L’ho detto – è l’esortazione del primo cittadino – lo ripeto e proseguirò a ribadirlo sino a quando non avremo sconfitto il virus, che ragionevolmente significa dover attendere di avere a disposizione un vaccino: bisogna continuare a rispettare le tre regole basilari del distanziamento sociale, dell’uso delle mascherine e del rispetto delle norme igieniche.

“Serve quindi – conclude Delunas – il contributo di tutti, anche dei giovani e dei giovanissimi, che si avviano a riprendere l’attività scolastica. Riavviare l’istruzione pubblica negli istituti è una necessità, per le occasioni di crescita culturale e sociale che sono capaci di garantire l’incontro, il confronto e il dialogo quotidiani. I cancelli delle scuole devono assolutamente riaprire in sicurezza, ma in tempi di ‘convivenza’ col virus occorre anche senso di responsabilità e prova di maturità da parte degli studenti”.

Il post: